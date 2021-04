De nouveaux créneaux de vaccination ouverts pour les professionnels prioritaires de + de 55 ans

Ils sont ouverts aux centres de vaccination de Mâcon et Chalon

De nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts ce vendredi 23 avril aux centres de vaccination de Mâcon et Chalon-sur-Saône pour les professionnels de plus de 55 ans considérés comme plus exposés au virus (cf. liste plus bas).

La prise de rendez-vous se fait en appelant la plateforme téléphonique au 03 85 90 87 41.

Cette vaccination sera réalisée avec le vaccin AstraZeneca.

Les professionnels éligibles à ce dispositif, lorsqu’ils ont plus de 55 ans sont :

les professeurs des écoles, collèges et lycées ; les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ; les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) ; les professionnels de la petite enfance – dont les assistants maternels ;

les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ;

les policiers nationaux et municipaux ; les gendarmes et les surveillants pénitentiaires.

Les personnels techniques des collectivités territoriales de plus de 55 ans intervenant dans les établissements scolaires,

Les agents de surveillance des douanes de plus de 55 ans

Les professionnels éligibles peuvent se présenter sur rendez-vous et se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les salariés.