Loisirs Aubépins dans les cordes malgré la crise sanitaire

La pandémie n'a pas eu raison de Loisirs Aubépins! Toujours dans les starting-blocks, la petite association Chalonnaise reprend même du service avec une brocante à prévoir. Plus de détails avec Info Chalon.

Impactée par la crise sanitaire comme toutes les autres associations, et restée longtemps sans activité, Loisirs Aubépins, a décidé de sortir de sa torpeur et de retourner aux affaires.



Ainsi, apprend-t-on qu'une brocante est prévue pour le samedi 5 juin, de 6 heures à 15 heures 30, sur le parking du B12 03, situé au 13 et 15 de la rue André Gide, dans le quartier des Aubépins. À raison de 1,50 euros du mètre linéaire pour les éventuels exposants.



L'entrée est gratuite. Du gel sera mis à disposition.



L'association attends la fin des restrictions pour éventuellement faire une mini-buvette plus tard.



«Sous réserve, on fera peut-être du café. Mise à part la brocante, pas d'autres actualités pour le moment», nous explique Pascal Budin, figure bien connue du quartier.



«Malheureusement, on avait prévu un voyage organisé au Pal mais bon... on verra plus tard», précise ce dernier.



Avant d'ajouter : «À moins qu'on le fasse au mois de juillet quand ça ira mieux!»



Si vous êtes intéressés, vous savez à qui vous adresser...



Loisirs Aubépins réitère son appel auprès des commerçants et associations afin de distribuer de la publicité, des tracts et autres prospectus.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati