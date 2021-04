Au Golf de la Roseraie, c’est reparti le dimanche... mais avec des règles très strictes

En ce mois d’avril la saison a redémarré sur les greens du Golf de la Roseraie. Avec la coupe Pâtisserie-Chocolaterie Allex, qui s’est disputée le Lundi de Pâques dans le strict respect des règles sanitaires actuellement en vigueur.

Les membres les plus anciens de l’AS Golf vous diront qu’ils ont toujours disputé la coupe Allex. Inscrite au calendrier depuis les débuts de l’association au milieu des années soixante-dix, elle fait partie de l’ADN du club. Aussi l’an passé tant joueurs qu’organisateurs avaient regretté l’annulation de la compétition devant l’offensive du Covid-19, qui avait confiné complètement la France durant deux mois. « Avec Madame Allex et ses filles, nous ne voulions pas une seconde annulation d’affilée, nous souhaitions renouer le plus tôt possible avec la tradition » explique Eric Morin. « Nous avons donc réfléchi ensemble pour organiser la compétition, tout en se pliant aux directives des autorités préfectorales et des instances nationales du golf » ajoute le manager du Golf de la Roseraie.

Hugo Ressiguié s’adjuge la coupe Allex



L’épreuve ne s’est donc pas déroulée comme à l’accoutumée. C’est ainsi qu’il n’y a pas eu de remise de prix. L’ensemble des participants recevant à la remise de la carte de jeu un sachet contenant quelques succulents chocolats. Il n’y a pas eu non plus la pourtant incontournable « pause du neuf ». L’habituel arrêt au trou n°9 où, avant d’entamer le retour, les golfeurs reprennent des forces en cassant la croûte. Et surtout, afin d’éviter tout risque de cluster, seuls les membres du club étaient autorisés à concourir.

Malgré ces conditions particulières, la coupe Allex version 2021, disputée en stableford, a attiré trente-huit golfeurs. « On est bien sûr loin des participations des éditions précédentes mais les joueurs étaient contents de se retrouver, et c’est bien là l’essentiel... » confie Eric Morin. Dernier vainqueur en date, Maxime Deguin pensait récidiver cette année. Auteur de trois doubles bogeys sur le retour, le gagnant 2019 a dû se contenter de la deuxième place. Battu par le jeune Hugo Ressiguié, élève du Prépa Swing de Chalon, qui a profité de la défaillance de son adversaire pour rattraper son retard initial. La troisième place est revenue à Loïc Couvet, à créditer de deux birdies, mais trop handicapé par deux triples bogeys en milieu de parcours.

La coupe Superdry le 16 mai



La prochaine compétition sponsorisée est prévue le 16 mai avec la coupe Superdry, qui sera suivie le 23 mai par la coupe MMA M2H Solutions et le 30 mai par la manche chalonnaise du Trophée du Crémant de Bourgogne 2021, dont la finale aura lieu au Golf du Château de Chailly le 26 juin.

« Une fois de plus nous avons dû nous adapter à cette situation inédite », rappelle Eric Morin. « Nous avons ainsi convié tous ceux qui le désiraient à participer tous les dimanches matin de mars à un Practice Challenge, consistant à diverses animations plus ludiques les unes que les autres. Et depuis le 4 avril sont programmées chaque dimanche des compétitions de classement, permettant aux golfeurs qui le souhaitent de tenter d’améliorer leur index ou tout simplement de s’entraîner avant la reprise des choses sérieuses ».

Le championnat de France 4e division reporté



Le Golf de la Roseraie aurait dû accueillir du 5 au 9 mai le championnat de France 4e division messieurs par équipes. Mais le Covid-19 impose toujours sa loi aux organisateurs qui ont dû reporter le tournoi à une date ultérieure.

Le prochain grand rendez-vous est donc fixé au 9 mai avec la coupe du Comité. « Le terrain est bien. Il n’a pas trop souffert de la crue de la Saône en février dernier » se réjouit Eric Morin. L’occasion, chacun l’espère, de donner le véritable départ de la saison 2021.

Gabriel-Henri THEULOT