A Chagny, une femme signale la disparition de son mari, il est finalement retrouvé à son travail

Un homme de 57 ans a été retrouvé, ce samedi 24 avril dans l'après-midi, à Chagny. Sa femme avait signalé sa disparition aux pompiers dans la matinée alors qu'il partait faire un jogging. Le coureur a finalement été retrouvé à son travail vers 14h30.

Nos confrères de France Bleu Bourgogne ont révélé une drôle de mésaventure pour ce couple originaire de Chagny. Dans le matin, le mari enfile les baskets et part courir en direction des carrières de Bouzeron. Après deux heures d'absence, sans nouvelles, l'épouse appelle les secours, croyant que son mari avait pu faire un malaise. D'importants moyens sont déployés, et notamment l'hélicoptère de la gendarmerie qui a survolé le secteur ce samedi, ainsi que la brigade canine et une quinzaine de pompiers. Et c'est finalement en début d'après-mid, que le malheureux disparu est retrouvé tout simplement sur son lieu de travail... une histoire qui devrait animer les prochaines réunions de famille.