Leo De Rycke nouveau directeur sportif de l'Elan Chalon

L’Elan Chalon annonce l’arrivée de Leo De Rycke, 56 ans au poste de Directeur Sportif du club.

Place vacante depuis le départ de Crawford Palmer il y a 2 ans, l’Elan Chalon a décidé de se restructurer au niveau sportif en recrutant Leo De Rycke.

Né le 13 mars 1965 en Belgique, Leo était directeur sportif de Bamberg en Bundesliga la saison passée où il supervisait les différentes sections du club (jeunes et pros). Il était également responsable du recrutement et du développement du staff et des joueurs.

Auparavant, Leo avait occupé cette même fonction durant 9 saisons à Anvers avec les Giants, se forgeant ainsi une solide réputation dans son domaine en Europe (en 2019 l’équipe remporte la coupe de Belgique et se classe 3e place en BCL), côtoyant au passage des joueurs bien connus à l'Elan Chalon tel que Tyler Kalinoski.

Sous la direction de Rémy Delpon, directeur général, Leo sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’Elan Chalon, du centre de formation au groupe professionnel.

Leo De Rycke prendra ses fonctions au club à partir de ce jour.



Leo De Rycke en bref

Né le 13 mars 1965 en Belgique



Parcours & palmarès :



-En tant que directeur sportif

• 2019/20 : Brose Bamberg (Allemagne)

• 1?2 finale de la coupe d’Allemagne

• 1?4 de finale PlayOffs

• 2010/19 : Telenet Giants d’Anvers (Belgique)

• • 2019 : Vainqueur de la coupe de Belgique et Troisième place en BCL



-En tant que joueur (meneur & capitaine)

• 1985/97 : Merksem, Willebroek, Leuven et Antwerp

• 2x 3e au classement “MVP de l’année”

• 3 participations à des finales de coupes Européennes (Merksem, Leuven et Antwerp)

• 1985 Participation au Championnat du Monde de basket en Syrie avec l’équipe militaire Belge