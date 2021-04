Compte-rendu des votes de l’Assemblée Générale plénière du 27 avril à Villeurbanne

Pendant deux jours, les représentants de 56 lieux culturels occupés, parmi lesquels «Occupons Chalon» qui occupe l'Espace des Arts depuis six semaines, se sont réunis en Assemblée Générale plénière au Théâtre National Populaire de Villeurbanne et la Bourse du Travail, à Lyon.

L'occupation des théâtres et lieux culturels se poursuit, sans pour autant les bloquer, et ce jusqu'à ce que toutes leurs revendications soient acceptées dont l'abrogation de la réforme controversée de l'Assurance chômage et l'ouverture de nouveaux droits pour les travailleurs précaires. En voici le compte-rendu.

La coordination nationale appelle :



• Qui est d'accord pour continuer l'occupation après la ré-ouverture des lieux culturels : Adopté

• Organiser des opérations «Chahut» lors de la ré-ouverture des lieux de culture : Adopté

• La version 3 des revendications tel qu'elle a été proposée : Adopté

• La création d'un groupe de travail visant l'élargissement à d'autres revendications : Adopté

• Faire entrer un texte contre la loi «Sécurité globale» devra être fait lors de la prochaine l’Assemblée Générale plénière (AGP) et non par Zoom : Adopté

• L'AGP a voté le vote de confiance pour la commission actionqui propose de durcir le mouvement et de s'associer au niveau national sur des dates d’action, sur des cibles et des modes opératoires : Adopté

• Appel à manifestation nationale pour le 22 Mai 2021 : Adopté

• Écrire un communiqué de presse national commun pour chaque action : Adopté (la commission action rédigera le texte)

• Action lors de la ré-ouverture des lieux de culture autre que le «Chahut»: Adopté (en sachant que les lieux n’ouvrirons pas forcément à la même date)

• La décision d'appeler à bloquer les festivals d’été : Reporté au jeudi 29 avril à 18 heures par Zoom. Chaque lieu devrait en parler avant.

• La décision de faire du «Chahut» lors des festivals d'été : Reporté au jeudi 29 avril à 18 heures par Zoom. Chaque lieu devrait en parler avant.



Nom du mouvement tel qu'il apparaîtra sur le site :

À choisir parmi ces trois propositions :

— Occupons occupons

— Occupation générale

— Occupons partout



La prochaine Coordination nationale en présentiel aura lieu à Orléans entre le 22 et le 29 Mai. Le vote sur l'intégration de la loi sur la sécurité globale à nos revendication ne se fera pas par Zoom mais lors de la prochaine Coordination nationale.