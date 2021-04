AVIS DE DECES - Monsieur Pierre MARET

CHALON-SUR-SAÔNE



Mme Marie-Louise Maret, son épouse ;

M. et Mme Maret Pascal et Maud, son fils et sa compagne ;

Loïc et Elodie Maret, Sandy Maret, ses petits-enfants ;

Anna, son arrière-petite-fille ;

Monsieur et madame René Manganelli, son frère ;

Jocelyne Royer et Michel ;

beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;

les familles Maret, Gainot, Ray, Bertheau, Marechal ainsi que toute la famille et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre MARET



survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 30 avril 2021, au crématorium de Crissey à 9h15.

La famille rappelle au souvenir la mémoire de son fils,

Gilles

décédé en 2020.

Ni fleurs ni plaques.