Élections régionales : Communiqué de la section Chalonnaise de la Ligue des Droits de l'Homme

Au sujet des élections à venir...

Les élections régionales vont bientôt avoir lieu.



En Bourgogne Franche Comté le RN espère être en première position lors du 1er tour et en faire ainsi, une exemplarité nationale.



Les enjeux sont donc importants pour la population de notre région et inquiètent fortement les associations antiracistes dont nous sommes des militant-e-s.



C’est la raison pour laquelle, nous appelons au rassemblement le plus large de celles et ceux qui refusent une politique qui, au lieu d’apporter de justes réponses aux difficultés subies par la grande majorité de la population, fait la courte échelle au RN, en compétition avec une droite de plus en plus extrême.



C’est la seule manière de créer une dynamique gagnante et de redonner de l’espoir aux victimes des politiques de plus en plus sécuritaires et xénophobes.



C’est la seule manière de mobiliser celles et ceux qui ne se résolvent pas à subir une crispation identitaire.



Les débats concernant les séparatismes alimentent sciemment l’espace médiatique pour diviser la population.



Il est de la responsabilité de chaque organisation politique de ne pas fracturer les électeurs progressistes, mais de participer à les mobiliser sur des luttes essentielles consécutives à la catastrophe de la COVID avec ses conséquences, afin que personne ne reste sur les bords de la route.

Aline Mathus-Janet

Présidente de la Section Chalonnaise de la Ligue des Droits de l'Homme