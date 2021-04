Venez donner votre sang mercredi après-midi au Clos Bourguignon

L’Amicale de Chalon pour le don de sang bénévole vous convie ce mercredi 5 mai à sa grande collecte de sang organisée en partenariat avec l’Etablissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté.

Comme chaque année, à l’approche des beaux jours, les besoins en produits sanguins, qu’il s’agisse des globules rouges, des plaquettes, ou encore du plasma, se font sentir : pour la seule région Bourgogne-Franche-Comté quelque 600 dons sont nécessaires quotidiennement. Alors n’hésitez plus ! Venez effectuer le geste qui sauve.

1 heure, c’est le temps qu’il faut pour un don de sang, de l’accueil à la collation post-don en passant par l’entretien préalable et bien évidemment le prélèvement qui dure de 7 à 10 minutes. Pour être donneur les conditions sont au nombre de quatre : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, être muni d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.

La prochaine collecte de l’Amicale de Chalon pour le don de sang bénévole est programmée ce mercredi après-midi 5 mai de 15h 30 à 19h 30 au Clos Bourguignon, situé 12 avenue Monnot à Chalon.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, afin notamment de faciliter l’accueil sécurisé des donneurs et de respecter les mesures de distanciation, la collecte se déroule sur rendez-vous. Si vous souhaitez y participer dépêchez vous de réserver votre créneau horaire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Néanmoins les donneurs sans rendez-vous seront quand même accueillis en fonction de l’affluence.

Gabriel-Henri THEULOT