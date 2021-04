Les policiers chalonnais ont rendu hommage à Stéphanie, policière lâchement assassinée à Rambouillet

Dans le cadre de l'hommage national rendu à la policière assassinée à Rambouillet, Etat, élus et collègues étaient au rendez-vous ce vendredi dans la cour du commissariat de Chalon sur Saône.

Vibrante émotion pour rendre hommage à Stéphanie Monfermé, policière lâchement assassinée dans l'exercice de ses fonctions à Rambouillet, âgée de 49 ans. En présence du Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, Olivier Tainturier, des parlementaires Marie Mercier, Cécile Untermaier et Raphaël Gauvain, des élus locaux Gilles Platret, Sébastien Martin, du Procureur de la République, des gendarmes de la Compagnie de Chalon sur Saône, un moment de recueillement a été respecté en mémoire à la policière. Partout en France, des hommages ont été rendus. Emmanuel Macron devrait assister à ses obsèques qui auront lieu la semaine prochaine. Pour tenter de rassurer les troupes qui considèrent leur mise en danger de plus en plus flagrante, le gouvernement devrait renforcer un certain nombre de sécurité aux abords des commissariats selon les premières annonces formulées par l'Intérieur.

L.G