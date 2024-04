Vous êtes attendus au Salon du Livre Ancien !

Organisée par l’association Chalon Centre Commerces et avec le soutien de la ville de Chalon-sur-Saône, la 2e édition du Salon du Livre Ancien se tiendra les 27 et 28 avril au Cloître Saint-Vincent. Ce Salon, qui avait comptabilisé 1200 entrées l’année dernière, devient le 4e rendez-vous chalonnais autour du livre puisque le Salon du Livre Jeunesse, le salon de la BD et le Salon des Auteurs de Bourgogne Franche-Comté sont déjà bien implantés dans notre paysage culturel.

Cette édition 2024 accueillera 10 libraires spécialisés dans le livre ancien, le stand de la Société d’Histoire et d’Archéologie, une conférence « Les papiers européens du XIVe au XXe siècle : procédés de fabrication et conservation » animée par les bibliothécaires de Chalon-sur-Saône, salle Esperluette (Cour Hôtel de `Ville, Bibliothèque Municipale), samedi 27 avril 2024 de 15h00 à 16h00. Nouveauté cette année, une exposition d’enluminures, pour un voyage dans le temps garanti, vous est proposée au Cloître St Vincent.

La conférence de presse organisée le 24 avril 2024 a présenté le déroulé de cet événement dans l’un des plus beaux sites de la ville et qui se prête à merveille à ce salon, ouvert à tous, samedi et dimanche de 10h à 18h. Bénédicte Mosnier, Adjointe à la culture a présenté les excuses de Monsieur le Maire retenu par ailleurs. Étaient également présents John Guigue, Adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Hélène Joannelle, Conservateur des bibliothèques et Christelle Morin Dufoix, Responsable de l’animation du patrimoine…

Guy Morel, Librairie spécialisée à Montceau-les-Mines est venu pour l’occasion aux cotés de Christophe Reynaud de la librairie ‘Au gré du Van’, organisateur très actif de cet événement qui a remercié très chaleureusement la Mairie de Chalon-sur-Saône pour son soutien et les services techniques de la ville, sans lesquels, cette manifestation ne pourrait pas exister. Il a précisé que ce salon était certes un lieu d’exposition et de vente mais aussi un lieu où « le public peut venir avec des livres anciens (pour les bibliophiles datant d’avant 1831), de belles pièces, pour les vendre aux libraires présents».

Liste des libraires : Librairie Cadiou (Moulins), Librairie La Bonne Pioche (Cuisery), Librairie La Bouquinerie Turchi (Roanne), Librairie Fabien Patouillard (Pierre-de-Bresse), Librairie Guy Morel (Montceau-les-Mines), Librairie Les Baladins (Le Bouyssou), Librairie Axel Benadi (Broye), Librairie Petit Marc-Pages (Ciry-le-Noble), Librairie de Pierre et d’Encre (Barr), Librairie Au Gré du Van (Chalon-sur-Saône).

SBR