Fathy Pivault fleuriste passe ̏le bouquet˝ à Coralie Lohou.

L’expression ̏dites-le avec des fleurs˝ a encore de beaux jours devant elle, Coralie Lohou a repris le magasin de fleurs de la place du marché de Châtenoy-le-Royal.

Fathy Pivault, après avoir choyé ses clients pendant plusieurs années, arrête son activité pour faire d’autres choses et profiter de son temps libre. « J’ai exercé un métier où je me suis épanouie avec une clientèle agréable. Je suis très heureuse de l’avoir fait pendant 18 ans et heureuse de pouvoir maintenant profiter de la vie. » se confie Fathy Pivault.

Coralie Lohou, la nouvelle fleuriste connait bien le magasin, elle y a fait son apprentissage après avoir décidé une reconversion et un changement radical de profession. Après 10 ans comme responsable qualité dans le BTP, elle a eu envie de se consacrer à sa passion : les fleurs, le végétal et une vraie volonté d’avoir un jour sa propre boutique de fleurs. Une opportunité avec le magasin de fleurs de la place du marché qui s’appelle désormais ̏ La Prairie Fleurie˝ depuis le 21 avril date de prise en main de la boutique par Coralie.

Les habitués retrouveront les mêmes qualités de compositions, fleurs coupées ou plantes en pots, le personnel reste le même ainsi que les fournisseurs. Une nouvelle fleur parmi les fleurs, que peuvent demander de mieux les clients de Châtenoy et des environs.

C.Cléaux