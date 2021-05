"Gilles Platret montre à tous ceux qui en doutaient encore l’image d’un élu prêt à vendre son âme pour monter en grade" pour l'association Bien Vivre à Chalon

Communiqué de presse

Le vrai visage de notre maire

Association Bien Vivre A Chalon

Le vrai visage de notre maire s’affiche clairement maintenant : par ses alliances politiciennes douteuses pour conquérir la région, il montre à tous ceux qui en doutaient encore l’image d’un élu prêt à vendre son âme pour monter en grade.

Mais pour nous, Chalonnaises et Chalonnais, actifs dans cette ville, l’illusion du maire au service des habitants est depuis longtemps effacée.

La promesse du 100 % maire n’a pas été tenue : il préfère arpenter les plateaux télé pour proclamer des propos populistes et simplistes que respecter les objectifs qui lui ont permis d’être élu. Il inaugure, se montre aux quatre coins de la ville mais pourquoi ? Des projets de verdissement sans envergure et sans cohérence, qui relèvent du greenwashing. Des travaux de rénovation qui ont 25 ans de retard. Des aménagements cyclable ou piéton très insuffisants et non sécurisés, des idées de construction en centre ville rétrograde et inutile ...

Que fait-il pour la culture, pour soutenir les acteurs, les musiciens, les techniciens du spectacle chalonnais dans cette période difficile ? Rien

Qu’a t il organisé pour aider les jeunes Chalonnais ou étudiants depuis un an ? Rien

Que prévoit-il pour aider le petit commerce et la vie sociale du centre ville ? Rien, à part quelques mesurettes inefficaces et bons d’achat.

Que fait-il pour renouer du lien social entre les diverses couches de la population ? Rien. Au contraire, par ses décisions et ses déclarations il stigmatise une partie de la population, provoque, crée des tensions.

Il préfère, comme ses collègues d’extrême droite, agiter le chiffon de la peur et la solution répressive, alors que Chalon est une ville plutôt calme. Pour justifier ses imprécations, il est obligé d’aller chercher des exemples à Dijon ou ailleurs.

Et que dire du fonctionnement de cette Municipalité, complètement pyramidal : rien ne se décide si Monsieur le Maire n’a pas donné son aval ; alors on peut attendre des mois avant d’avoir une réponse à ses demandes. On fait semblant de demander l’avis des habitants par des dispositifs comme « à vous d’inventer la ville » mais la réalisation des projets se fait sans concertation ou n’arrive jamais au bout. On soigne l’apparence dans la presse mais aucun plan concerté n’est établi.

Aucune confiance dans les maisons de quartiers complètement muselées, ni aux associations qui ont des projets positifs pour la ville, aucun respect des idées de l’opposition municipale qui est méprisée et n’a aucune place dans les décisions. Même