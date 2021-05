AVIS DE DECES - Madame Colette BOUILLET

CHAGNY, CHALON-SUR-SAÔNE, CHÂTENOY-LE-ROYAL

Jacqueline et Jean Mazoyer,

Gérard et Solange Bouillet,

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousines et cousins ;

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette BOUILLET

survenu dans sa 87ème année.

Colette repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint- Rémy.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 5 mai 2021 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Maurice

décédé en 2014.