ELAN CHALON ASSOCIATION - Le joli cadeau offert aux licenciés du club

La crise sanitaire que nous traversons a impacté beaucoup de secteurs d'activité et ce depuis plus d'un an.

Les clubs sportifs n'ont pas échappé aux incidences des confinements successifs ou des contraintes liées.

La saison dernière s'était terminée en queue de poisson. Celle que nous vivons a débuté mais a été suspendue rapidement pour être définitivement close il y a peu par la fédération. Aucune compétition ne pourra se conclure en national en régional ou en départemental.

Mais l'Elan n'en a pas pour autant oublié ses licenciés. D'abord en conservant le contact par réseaux sociaux interposés, grâce aux entraîneurs qui se sont également mobilisés pour organiser des stages pendant les vacances ainsi que des entraînements sans contact en extérieur, profitant d'une convention avec la ville de Chalon qui a mis deux terrains, Jean Moulin et Romain Rolland, à disposition

L'activité extra sportive du club s'est bien évidemment trouvée perturbée par la situation, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas de loto, pas de soirée dansante, l'année a été blanche et les partenaires n'ont pas été sollicités.

Pour autant la situation financière de l'Association a pu se maintenir sans trop de dommage. Grâce aux subventions des diverses institutions qui n'ont pas été supprimées, grâce aussi aux efforts fournis en interne, avec Stéphanie notre secrétaire en chômage partiel et bien sûr en l'absence de frais de déplacements. Et ce malgré aucun remboursement partiel accordé sur les licences par la Fédération ou la Ligue de Bourgogne.

Conscient que ses licenciés ont déjà particulièrement à souffrir de l'absence de matches, voire de la réduction des créneaux d'entraînement, le club a décidé de faire bénéficier tous les renouvellements d'une totale gratuité de licence pour la saison 2021/2022.

Des informations seront données ultérieurement quant à la façon de valider les nouvelles licences.

Gageons que la situation se clarifie rapidement et nous permette d'assouvir pleinement notre passion commune.

Christine Juillot

Présidente