Jean-Paul Julia est le nouveau directeur de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté

Le conseil d’administration de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, sous la présidence de Michel GRASS, a nommé Jean-Paul JULIA, Directeur Général de la BPBFC.



Il succède à Bruno DUCHESNE qui a fait valoir ses droits à la retraite, après 9 ans passés à la Direction Générale de la BPBFC : « Notre vocation se traduit de façon simple, dans la volonté d’accompagner tous les projets de vie des acteurs économiques du territoire. Elle repose sur des valeurs partagées d’engagement, de solidarité, de proximité et d’optimisme. Avec Jean-Paul JULIA à sa tête, je laisse la BPBFC en de bonnes mains, pour un nouveau chapitre de son histoire. »



SON PARCOURS



Jean-Paul JULIA est titulaire d’une maîtrise de Droit Public et diplômé de l’IRA et de l’ENA. La première partie de sa carrière s’est déroulée dans la région Lyonnaise, au sein de la Direction régionale de l’Industrie. Il a ensuite occupé des postes à la Direction du Budget, à la Direction du Trésor, au Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), au FMI, à la Banque Mondiale puis au Cabinet du Ministre des Finances. Il est depuis 2015 Membre du Comité Exécutif de la BRED, en charge de la Banque des Grandes Clientèles.



Jean-Paul JULIA a pris ses fonctions à la BPBFC le 3 mai et il a tenu à partager un message auprès de ses nouvelles équipes, l’occasion pour lui de marquer son engagement auprès des collaborateurs, auprès des clients de la BPBFC mais également auprès du territoire : « Ensemble, nous allons continuer d'assurer l'accompagnement de nos clients et le développement de notre territoire, dans le respect de nos valeurs mutualistes, auxquelles je suis particulièrement attaché. »