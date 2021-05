Jérôme Ballet est le nouveau président du directoire de la Caisse d'Épargne Bourgogne-Franche-Comté

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté (CEBFC), présidé par Eric FOUGERE, a nommé, Jérôme BALLET, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche- Comté. A 56 ans, il a pris ses fonctions le 01 mai 2021.



Banquier d’expérience, depuis 2012 Jérôme BALLET avait rejoint la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en qualité de membre du Directoire en charge d’un pôle élargi (finances, exploitation bancaire, immobilier,...).



Titulaire d’une licence de biochimie et diplômé de l’ESG, Jérôme Ballet débute sa carrière en 1990 dans un cabinet de commissariat aux comptes (Mazars), puis il intègre le secteur bancaire : en 1994 la Banque de Financement et de Trésorerie, en 2000 la Banque Populaire Val de France et en 2003 la Caisse d’Epargne Lorraine comme directeur financier.



Il est ensuite nommé en 2008 membre du Directoire en charge des finances et de l’activité commerciale de la banque du développement régional de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, qu’il quittera en 2012 pour rejoindre la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.



Jérôme Ballet succède, à la présidence de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, à Jean-Pierre Deramecourt, ayant fait valoir ses droits à la retraite après 9 années passées à la tête de la CEBFC.



Il présidera le Directoire composé de quatre autres membres : Philippe Boursin, pôle Finances, Isabelle Brouté, pôle Banque du Développement Régional, Fabien Chauve, pôle Ressources et Cédric Mignon, pôle Banque de Détail.



Le nouveau Président et son directoire sont d’ores et déjà mobilisés pour que la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, banque coopérative, poursuive son rôle d’acteur majeur au service du développement et de la relance de l’activité économique et sociale de la région.