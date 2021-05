Le tour des 16 entreprises et autres partenaires du «Flash Formation Emploi» aux Prés Saint-Jean

Hier après-midi, Pôle Emploi et la Mission Locale du Chalonnais donnaient rendez-vous aux habitants des Prés Saint-Jean devant l'annexe de la Maison de quartier pour son premier «Flash Formation Emploi». Tour d'horizon des stands des 16 entreprises et autres partenaires participant à cette action de proximité. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mercredi, dans le quartier des Prés Saint-Jean, de 14 heures à 17 heures, a eu lieu le 1er «Flash Formation Emploi», une action de proximité, organisée par Pôle Emploi et la Mission Locale du Chalonnais, en partenariat avec la Maison de quartier des Prés Saint-Jean soutenue par le service Politique de la Ville du Grand Chalon, ayant pour objectif de favoriser et renforcer le lien social entre les jeunes, les habitants du quartier et les acteurs de l'emploi.



Voici la liste des 16 entreprises et autres partenaires qui ont participé à cette action :



Star People : cette agence d'intérim, représentée par Sophie Hadjadj, responsable d'agence, et Julie Presumey, consultante, propose des postes de préparateur de commandes, d'agent de production, de manutentionnaire, de cariste, de technicien de maintenance, de manoeuvre BTP, de conducteur de machine et d'agent de conditionnement.



McDonald's : la célèbre enseigne au grand M jaune propose une 30aine de poste en tant qu'équipier polyvalent en restauration rapide H/F a minima sur les 3 restaurants de Chalon-sur-Saône (Centre-ville, Bowling et Chalon Sud).



Eureka : représentée par Monia Abbès, responsable d'agence, et Julie Duréault, coordinatrice professionnelle et commerciale, cette autre agence d'intérim basée dans le quartier des Prés Saint-Jean, au 4 Rue Saint Helens, propose, quant à elle, des postes d'aide-maçon, de chauffeur de poids lourd, également de manoeuvre TP et de téléconseiller H/F.



Webhelp : représentée par Caroline Paret, responsable des ressources humaines, Besma Ammari et Marjorie Figura, cette entreprise française d'externalisation de la gestion de l'expérience client et des processus métier recrute des conseiller(e)s clientèle à distance et des téléconseiller(e)s.



GEIQ BTP Bourgogne : représenté par Céline Guillot, responsable chargée de développement et des ressources humaines, ce groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification composé de 149 entreprises du bâtiment et travaux publics adhérentes, recrute recherche des profils intéressés pour des postes dans l'alternance BTP, de terrassier infrastructures et réseaux, de manoeuvre TP , de conducteur d'engins TP et d'aide-maçons.



Proman OnSite Sevrey : représenté par Thomas Febvre, responsable de site, l'agence intérim recrute pour des postes de préparateurs de commandes H/F.



ARIQ BTP : basé à Châtenoy-le-Royal et représenté par Nicolas Guinot, coordinateur technique, et Romain Guillot, responsable BFC Sud, cet accélérateur d'emploi dans le bâtiment et les travaux publics qui propose également pré-qualification et alternance recrute pour des postes de plaquiste, de peintre, de maçon, monteur réseaux, de menuisier, de plombier/chauffagiste, de technicien fibre optique, d'électricien TP, d'ouvrier polyvalent TP et de poseur de sol souple.



Emplois Services : possédant 2 agences dans le Grand Chalon, une à Chalon-sur-Saône et une autre à Sennecey-le-Grand, et représentée par Corrinne Santos, cette agence recrute pour des postes d'agent d'entretien, d'aide-ménager(e)s, de gardien(ne) de déchétterie, de ripper, de plonge en restauration, d'animateur (trice) avec BAFA et de jardinier(e).



Régie de quartier : cette association de loi 1901 recrute pour des postes dans la manutention, les espaces verts-maraîchage, dans le nettoyage-conciergerie et second œuvre du bâtiment.



Adecco ONSITE Sevrey : représentée par Léa Sternal, chargée de recrutement, l'agence intérim recrute pour des postes de préparateur de commandes H/F.



Val Union BFC Semences : Située à Ciel et représentée par Matthieu Allain, responsable d'exploitation du site, cette coopérative agricole spécialisée dans la production de semences certifiées recrute pour sa campagne maïs 2021 (septembre-octobre). Pour ce faire, elle recherche les profils suivants H/F : conducteur de poids lourd, opérateur de production, contrôleur d'humidité, contrôleur qualité, supervision, opérateur de tri et cariste.



Le Grand Chalon et la mairie de Chalon-sur-Saône proposent également des emplois saisonniers en tant qu'agent espaces verts, agent de voirie + gestion des déchets, surveillant de baignade - BNSSA, agent d'accueil pour les centres de vaccination, agent touristique et d'orientation, agent d'entretien ménage, auxiliaire de vie, chauffeur de poids lourd, agent en comptabilité et agent de surveillance salle des musées.



Notons également la présence des Compagnons du Devoir.



Parmi les partenaires présents, citons notamment Unis-Cité (contrats civiques), représenté par Lysa Babin, animatrice KIOSC Saône-et-Loire et Aina Andrianamasinoro, coordinateur territorial du projet KIOSC en Saône-et-Loire, qui recrute 40 jeunes, Sauvegardes 71 (services prévention), le Service Jeunesse de la Ville, représenté par Isabelle et Mostefa, qui propose 42 offres soit 577 jobs d'été, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (Apprentissage) ou CMA, représentée par Christel Talhi, conseillère au Pôle formation initiale et emploi, l'IRFA (DAQ 2.0) et Zoom (mobilité) représenté par Driss Essabar qui tenait à rappeler que les candidats peuvent rejoindre les différents sites via le réseau de transport public du Grand Chalon.



Étaient également présents, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Ibrahima Bathily, directeur et Assitan Diallo, respectivement directeur et conseillère de la Mission Locale du Chalonnais, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati