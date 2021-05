Petite visite des installations du Foyer des jeunes travailleurs de Chalon-sur-Saône

Mercredi après-midi, une conférence de presse se tenait au Foyer des jeunes travailleurs (FJT) de Chalon-sur-Saône, à l'issue de laquelle une petite visite des installations était organisée. Plus de détails avec Info Chalon.

Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi 5 mai, à 17 heures 30, dans les locaux du Foyer des jeunes travailleurs (FJT).



Au cours de cette conférence de presse, Cécile Aladame, directrice de la CAF de Saône-et-Loire, annonçait une aide exceptionnelle de 150 euros pour les 574 résidents des 6 FJT et CLLAJ du département (cf. l'article d'Info Chalon du jeudi 6 mai 2021).



Hervé Thurin, directeur des FJT de Chalon-sur-Saône et de Paray-le-Monial, en a profité pour faire visiter les installations de la résidence après cette conférence de presse.



En plus de la salle de vie attenante au réfectoire où les jeunes ont à disposition jeux de société, console de jeux vidéo, billard, télévision, les visiteurs ont pu découvrir une véritable petite salle de cinéma — de facto la seule en activité! — avec accès à Netflix!

Que demande le peuple?



Mais ce n'est pas tout!



En effet, les résidents ont une salle de sport et de musculation, un petit coin informatique et de nouvelles installations sont en construction.



De quoi donner des idées aux directrices des autres FJT et CLLAJ!



Parmi les visiteurs, se trouvaient Isabelle Jost, Antoine Lachaux, respectivement présidente du Conseil d'administration et conseiller technique et référent Jeunesse de la CAF de Saône-et-Loire, Sylvie Gauthier-Lafay, directrice du FJT d'Autun, Vanessa Baudrand, directrice du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et Christelle Charles, directrice générale d'Ailes Sud-Bourgogne, qui représente Christine Robin, présidente d'Ailes Sud-Bourgogne.



Audrey Buvot et Justin Jacquot, deux jeunes, représentants les résidents du FJT de Chalon-sur-Saône était également présents.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati