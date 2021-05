DEPARTEMENTALES - Canton de Chagny - Les maires de Chagny et Rully se lancent à l'assaut du canton

"Nous sommes candidat pour le canton de Chagny !!!! Accompagnés de nos remplaçants Julie Niel Villemin élue de Couches et Renaud Ducreux, élu de Chamilly, nous avons annoncé à la presse notre candidature aux élections départementales des 20 et 27 juin prochain sur le canton de Chagny Nous avons souhaité nous engager aux côtés d'une majorité départementale dynamique menée par André Accary et son équipe. Nous souhaitons que le canton de Chagny puisse bénéficier pleinement de toute l'action menée par le département dans les domaines de l'autonomie, du développement touristique, de la promotion de notre territoire, des infrastructures routières, des collèges, et de l'inclusion numérique. Notre action sera menée dans un esprit d'ouverture et de proximité et nous mettrons tout en oeuvre pour représenter la diversité de notre canton et de ses 27 communes. Vous pouvez compter sur nous pour vous être utiles !" ont lancé conjointement Sylvie Trapon et Sébastien Laurent, respectivement maire de Rully et maire de Chagny.

Le quatuor se lance dans un sacré défi puisque depuis la fin de la guerre, le canton de Chagny est entre les mains de la famille Lechenault. Claudette Brunet-Lechenault, conseillère du canton depuis la fin des années 80 se représente une nouvelle fois aux côtés de Jean-Christophe Descieux.