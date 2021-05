DEPARTEMENTALES - Aurélien Dutremble affiche les ambitions du Rassemblement National en Saône et Loire

En marge d'un point presse dédié aux élections régionales, le chef de file du Rassemblement National en Saône et Loire a évoqué pour info-chalon.com les départementales.

"C'est un moment historique qu'on s'apprête à vivre !" a lancé Aurélien Dutremble, Responsable Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire. Par moment historique, il entend la victoire de candidats du Rassemblement National dans le département et leurs arrivées au sein de l'hémicycle mâconnais. Alors à la question des ambitions affichées sur le département, Aurélien Dutremble n'a pas souhaité être dans la précision mais regrette "pour la démocratie, que sur un certain nombre de cantons, on se contente de deux listes dont la nôtre".

En terme de cantons clairement dans le viseur du Rassemblement National, un de Chalon sur Saône est particulièrement ciblé, à savoir celui de "Chalon 1". Le canton historiquement ancré à gauche, verra s'affroner 5 listes les 20 et 27 juin prochains et le Rassemblement National entend bien réitérer sa qualification de 2015 et cette fois-ci remporter la mise. D'autres cantons particulièrement en Bresse, sur le bassin minier et du côté d'Autun sont dans le collimateur du Rassemblement National.

Aurélien Dutremble ne cache pas sa satisfaction " de voir une fédération départementale remise sur les rails", un travail salué au passage par Julien Odoul, tête de liste régionale pour le Rassemblement National, soulignant "que la Saône et Loire est un terreau très favorable, l'un des départements les plus dynamiques de la région".

Laurent Guillaumé