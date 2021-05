La 3ème édition de l'appel à projet «À Vous d'inventer la Ville» est lancée

Après l'engouement rencontré par la 2ème édition de l'appel à projet «À Vous d'inventer la Ville», la 3ème édition est lancée depuis le 1er mai au 20 juin 2021, afin d'offrir l'opportunité aux Chalonnais d'imaginer des idées concrètes pour l'embellissement de leur ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 7 mai, à 17 heures 30, à l'occasion de l'inauguration officielle d'une aire de jeux au Parc François Mansart, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, annonçait le lancement de la 3ème édition de l'appel à projet «À Vous d'inventer la Ville».



D'autant plus que cette aire de jeux a été réalisée dans le cadre de la 2ème édition de cet appel à projet qui permet au plus grand nombre de Chalonnais de s'exprimer. En effet, avec «À Vous d'inventer la Ville», il est proposé de donner la possibilité à tous les habitants de notre ville de formuler des projets pour leur quartier.



Lancée en réalité dès le 1er mai, la 3ème édition de cet appel à projet se termine le 20 juin 2021.



Les projets devront s'inscrire dans un coût compris entre 500 euros minimum et 40 000 euros maximum, et feront l'objet d'un vote par l'ensemble des Chalonnais. Ils seront mis en œuvre par les membres des conseils de quartier, des conseils citoyens et les initiateurs des projets retenus avec le soutien des services de la municipalité.



Lors de la 2ème édition, 94 projets ont été proposés par les Chalonnais, seuls 34 ont été retenus comme étant éligibles et ont été soumis au vote. Ainsi, 848 habitants ont voté en novembre 2019 (185 votes physiques en mairie et 663 en ligne).



«On est vraiment sur du terrain, on a quand même eu de belles réalisations ces dernières années parce qu'elles sont parties des usages que chacun connaît et beaucoup sont en direction des enfants. C'est bien! Ca veut dire que les familles s'approprient la prestation et c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est pourquoi on continue là-dessus», explique le maire.



Comme lors de la 1ère édition, c'est 13 projets, soit 1 par quartier de la ville, qui ont ainsi été élus et qui sont achevés ou en cours de réalisation pour la plupart.



En raison de la crise sanitaire, la 3ème édition de avec «À Vous d'inventer la Ville» n'avait pas pu être mise en place en 2020.

Voici le calendrier de cette 3ème édition :



1) Mai au 30 juin 2021 : appel à projet et conditiions d'éligibilités

■ Le projet doit concerner le seul territoire de la ville de Chalon-sur-Saône*

■ Il peut-être porté par tout Chalonnais, âgé de 16 ans minimum, un collectif d'habitants, une association ou un commerçant.

■ Il doit satisfaire un motif d'intérêt général

■ Il doit être situé sur le domaine public (sauf pour les quartiers prioritaires dont les projets peuvent être situés sur le domaine des bailleurs sociaux)

■ Om dpot relever des dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de la mise en place d'équipements ou d'installations qui améliorent le cadre de vie (aménagement de jeux, mobilier urbain, création d'espaces verts, etc)

■ Il doit avoir un coût estimé entre 500 euros minimum et 40 000 euros maximum.

2) Mai à septembre 2021 : étude technique des projets par la Ville

■ Chaque projet sera instruit et étudié par les services de la municipalité du point de vue de sa faisabilité

■ Une étude chiffrée du coût de chaque projet sera également réalisée

■ L'avis des conseils de quartier et des conseils citoyens sera sollicité.

3) Octobre 2021 : classement des projets

■ Les projets réalisables seront ainsi répertoriés.

■ Les conseils de quartier donneront un avis consultatif sur les projets présentés.

■ Les porteurs de projets sont invités à faire campagne pour inviter les Chalonnais à voter pour leur projet.

4) Novembre/Décembre 2021 : vote de projets par les habitants à l'Hôtel de Ville

■ Le choix des projets sera réalisé par un vote physique dans un bureau de vote ou en ligne, sur le principe d'un personne = un vote (pas de procuration possible).

■ Le vote est autorisé à partir de 16 ans.

■ Seuls les Chalonnais auront le droit voter.

■ Les votants devront pouvoir justifier de leur identité.



«Nous, on espère vraiment que ça nous amène de nouvelles idées. Je suis sûr qu'il y en a plein et ce n'est pas parce que des projets qui n'ont pas été retenus précédemment, ne peuvent pas être représentés, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas parce qu'on a pas réussi à convaincre à un moment donné que l'on ne peut pas représenter le projet, en le modifiant au besoin. J'insiste vraiment sur le caractère de proximité. Un investissement très local qui va profiter à tout l'environnement du quartier», ajoute le maire.

* À savoir les quartiers Aubépins, Bellevue, Boucicaut, Centre-ville, Charreaux, Citadelle, Clair Logis, Prés Saint-Jean, Saint-Cosme, Saint-Jean des Vignes, Saint-Laurent et Stade/Fontaine aux Loups.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati