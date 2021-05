AVIS DE DECES - Docteur Jean-François VINCENEUX

DRACY-LE-FORT



Chantal,

son épouse ;

Christophe et Anne-Lise, Caroline et David, Isabelle, Nathalie,

ses enfants ;

Julie et Antoine, Lucie et Chloé,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous annoncer le décès du

Docteur Jean-François VINCENEUX

Ancien chirurgien du centre Orthopédique de Dracy-le-Fort

survenu le 4 mai 2021 dans sa 78e année.

Ses obsèques religieuses se dérouleront le 12 mai à dix heures en l'église de Dracy-le-Fort suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Pas de plaques.