MUNICIPALES - En route pour Chalon 20..... !

Oui, oui, vous avez bien lu ! On parle municipales sur info-chalon.com, bien loin du brouhaha politico-médiatique des élections régionales... et c'est à Chalon sur Saône que ça se passe !

Pour Chalon avec Vous, c'est cette nouvelle association chalonnaise dont les statuts viennent d'être publiés. Créée par Alain Rousselot-Pailley, Didier de Carli et Christophe Lémond, "Pour Chalon avec vous" entend dès maintenant parler de Chalon sur Saône et rien que de Chalon sur Saône. "Il y a ceux qui se disent pour Chalon à 100 % et puis il y a ceux qui le sont" s'est amusé à préciser Alain Rousselot-Pailley, désormais Président de la dite association. "Une association qui se veut transpartisane, apolitique et ouverte à toutes les bonnes volontés désireuses de proposer une alternative à la gestion Platret".

Oui parce que disons-le tout de suite, l'association a d'ores et déjà planté le décor et entend travailler sur "l'après-Platret". "On est clairement dans une alternative de projets" précise Didier de Carli, conseiller municipal chalonnais de Chaque Jour Chalon alors qu'Alain Rousselot-Pailley, conseiller municipal d'Ensemble Chalon précise le cadre associatif, "nous sommes pour la république, la laïcité, et progressistes du centre droit au centre-gauche. Nous pronons les valeurs d'émancipation, de justice sociale, de travail, de la liberté d'entreprendre ou encore de la transition écologique".

C'est un appel à les rejoindre qui a été lancé ce vendredi soir au Parc Botanique de Chalon sur Saône, "venez avec vos idées et votre enthousiame" a confié Christophe Lémond, restaurateur chalonnais bien connu, "et créer un avenir différent de celui de la majorité municipale".

Pour entrer en contact - 06 71 58 36 61 - [email protected]

Une page facebook et une boite postale sont en cours de création.

Laurent Guillaumé