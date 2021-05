Du côté des thermes de Bourbon-Lancy, réouverture annoncée pour le 24 mai

Chères curistes, Chers curistes,

Suite à un arbitrage du Président de la République et du Premier Ministre hier soir, les établissements thermaux sont finalement autorisés à ouvrir leurs portes à partir du Mercredi 19 Mai 2021, avec une jauge d’accueil limitée à 50%.

Aussi, nous sommes heureux de vous annoncer que la saison thermale aux Thermes de Bourbon-Lancy débutera le Lundi 24 Mai et se terminera le Samedi 13 Novembre 2021.

Afin de mettre en place une organisation respectant les consignes sanitaires, le bureau thermal est exceptionnellement fermé ce Mardi 4 Mai.

Dès Mercredi 5 Mai, toute l’équipe administrative des Thermes sera mobilisée à plein temps pour vous accompagner lors de votre réservation et organiser facilement et rapidement votre séjour thermal : planifiez votre cure, prenez rendez-vous auprès du médecin thermal, réservez votre hébergement (Résidences Thermales et Grand Hôtel).

Pour cela, un numéro unique simple et rapide : 03 85 89 18 84

Le standard téléphonique sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

En dehors de ces horaires, vous pouvez toujours nous contacter par mail à [email protected] .

Concernant les cures spécifiques Fibromyalgie, un nouveau séjour a été planifié :

• du 24 mai au 12 juin

• du 5 au 24 juillet

• du 16 août au 4 septembre (NOUVEAU)

• du 11 au 30 octobre

(Ces séjours seront limités à 20 personnes pour un premier séjour et 20 personnes pour un séjour avancé).

Pour vous proposer une cure dans les conditions optimales, nous comptons sur vous pour continuer de suivre et appliquer les mesures et gestes barrières en vigueur. Le protocole sanitaire complet lié à la Covid-19 vous sera communiqué 15 jours avant votre arrivée en cure.

Nous avons hâte de toutes et tous vous retrouver à Bourbon-Lancy ! En attendant, prenez soin de vous !

Didier MONSSUS, Président de la Société Thermale

Loïc MACHILLOT, Directeur

et toute l’équipe des Thermes de Bourbon-Lancy