REGIONALES - Stéphanie Modde dévoile les 116 candidats et candidates pour un nouvel élan écologiste et solidaire en Bourgogne-Franche Comté

Stéphanie Modde a déposé hier en préfecture la liste « Écologistes et Solidaires » pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Parmi les 116 candidats et candidates, 66 sont membres de EELV, 12 de Cap Ecologie, 4 de Génération Ecologie, et 34 sont sans étiquette dont un certain nombre de Chalonnais.