REGIONALES - Gilles Platret (LR) annonce son alliance avec le Mouvement écologiste indépendant d'Antoine Waechter

"A l’écologie politique et dogmatique d’Europe Ecologie les Verts, alliés naturels de Madame Dufay, le Mouvement écologiste indépendant oppose une écologie pragmatique et de terrain, s’opposant notamment à l’implantation des éoliennes et soutenant la filière nucléaire" précise Gilles Platret .