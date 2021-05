Guillaume Warmuz succède à Thierry Fayolle à la tête de la Section Sportive d’Emiland Gauthey

Découvrez son interview et le photoreportage info-chalon.com

Pascal Jacques, le Président du FC Chalon, ses dirigeants et tout son staff technique ont préparé de bien belle façon la prochaine saison en s’attachant les services de l’ancien joueur de football professionnel Guillaume Warmuz, en le nommant à la tête de la section sportive d’Emiland Gauthey.

Aussi, ce mercredi, à partir de 13 heures 30, se déroulait sur le terrain synthétique de football du complexe du Treffort à Chatenoy-le-Royal, une détection composée de 21 jeunes des catégories U15 U16 (18 garçons et 3 filles) pour la Section Sportive d’Emiland Gauthey sous la direction de son futur responsable, accompagné par de nombreux éducateurs sportifs du FC Chalon et du Club de Chatenoy-le-Royal.

A cette occasion, l’ancien footballeur professionnel qui a joué successivement à Lens, Arsenal, Dortmund, Monaco n’a pas hésité à lancer aux jeunes présents : « Pour ceux qui intégrerons la section sportive l’année prochaine, sachez que je suis là pour votre progression footballistique tout en n’oubliant l’importance du cursus scolaire ! ».

Guillaume Warmuz confiait ensuite à Info-chalon : « Je suis venu à Chalon pour encadrer la section sportive d’Emiland Gauthey car les dirigeants du FC Chalon m’ont contacté pour me demander si cela pouvait m’intéresser. Il est bien évident pour moi que ce soit le monde amateur, pour mes enfants où avec des gens du coin, quand il y a une possibilité vraiment de pouvoir faire quelque chose ensemble, je ne m’en prive pas […] En ce qui me concerne il y avait des choses qui devaient être compatibles pour que ce projet footballistique soit possible : d’abord, c’est de garder toujours des relations avec le monde professionnel, de pouvoir continuer mes stages de football qui se déroulent à Vichy pendant les vacances scolaires, continuer les entrainements au club de Mâcon les soirs et enfin, la classe sportive d’Emiland Gauthey qui se déroule 2 matins par semaine. Il fallait donc que tous les calendriers soient harmonisés et partant de ce principe, je suis donc très heureux et très content aujourd’hui de ce nouveau projet mené avec le FC Chalon et la Ville de Chalon. La chose qui me rend très heureux aussi, c’est de pouvoir transmette mes connaissances et des valeurs sportives à ces jeunes que je vais avoir 2 fois par semaine. Je sais que ces jeunes ont déjà un bon niveau de football donc mon but sera de pouvoir les amener à une forme de progression régulière ! ».

Info-chalon était présent lors de la signature du contrat avec le FC Chalon,

Clin d’œil à tout le staff en place pour le déroulement des différents ateliers,

Le déroulement des ateliers,

On notait la présence lors de cet événement de Monsieur Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le Royal, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et représentant Philippe Finas, Pascal Jacques, le Président du FC Chalon …

Le publireportage info-chalon.com

J.P.B