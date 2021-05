Retour du cinéma d’art et d’essai : la Bobine revient en scène !

Ce jeudi 20 mai, dans 1 semaine exactement, retenez votre après-midi pour le grand écran, le vrai, celui du 7e art : à l’affiche, « Michel-Ange » de Andreï Konchalovsky. L’association chalonnaise La Bobine relance sa programmation les lundis et jeudis. Mais attention, les contraintes sanitaires bousculent les habitudes : lieu et horaires adaptés.

Ça y est, nous y sommes : la culture, enfin, sort de sa gangue. Les cinémas ouvriront mercredi 19 mai et l’association La Bobine, qui régale les cinéphiles depuis sa création en 1988, relance sa programmation.

Changements : lieu et horaires



Lieu : dans l’attente de l’ouverture du cinéma du centre-ville Les 5 Nef en 2022, c’est dans la grande salle du multiplexe Mégarama, 1 rue René Cassin, que les projections de La Bobine auront lieu les jeudis et certains lundis.



Horaires : pour s’adapter aux contraintes sanitaires du couvre-feu à 21 heures, les horaires des deux séances ont été adaptés.

— 16 h et 18 h 30 (si la durée du film ne dépasse pas 2 heures), ou

— 15 h et 18 h (durée du film au-delà de 2 heures).

Réservation : enfin, étant donné que la jauge de la salle est réduite à 35 %, il est conseillé de réserver vos places au Multiplexe Mégarama sur son site : http://chalon.megarama.fr/, onglet Films > Réservez en 3 clics et vous n’avez plus qu’à sélectionner, dans un menu déroulant, le titre du film, le jour et l’horaire de la séance.

Le prix du ticket est toujours à 5,20 € pour les titulaires de la carte Bobine 2020-2021, valable jusqu’au 31 août 2021 ou tarifs en vigueur au Mégarama pour les non adhérents.

Rappelons que les séances de La Bobine sont ouvertes à tous, adhérents et non adhérents.

Programmation Bobine

La sélection de La Bobine est toujours très attendue, tant elle offre un voyage dans le cinéma mondial avec des films de tous les continents. En cela, l’association propose une « réelle complémentarité cinématographique à Chalon ».

Ce jeudi 20 mai, à 15 h puis 18 h, c’est le film Michel-Ange (il peccato) de Andreï Konchalovsky (Russie/Italie, durée 2 h 14), sorti en France en 2020, qui ouvre le bal du cinéma d’art et d’essai. Synopsis : « Michel-Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. Comme vous ne l’avez jamais vu ! »

Le programme du 20 mai au 7 juin (5 films) est actuellement disponible sur le site de La Bobine ici. Il sera en version papier à partir du 1er juin, vous pourrez récupérer les fiches Bobine à l’entrée des salles.

À venir : le programme du 9 juin au 12 juillet sera accessible sur le site autour du 25 mai et en papier vers le 1er juin.

Le Festival Avant-premières TELERAMA



Il aura lieu du mercredi 9 juin au mardi 15 juin : 7 films en avant-première y seront proposés au tarif unique de 5 € chaque place sur présentation du Pass Télérama. Le pass sera disponible dans le numéro spécial cinémadu 26 mai (ou sur Télérama.fr pour les abonnés).

La liste des films retenus par La Bobine figurera dans la seconde programmation.

Nathalie DUNAND

Site de l’association La Bobine : www.labobine.com

Programme du 20 mai au 7 juin (les 5 films) : ici

Adhésion La Bobine : 15 € la carte annuelle (septembre à août), qui donne droit au tarif réduit : 5,20 € la séance