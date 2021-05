Dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales en vue des élections départementales et régionales

Une pièce d'identité, une attestation de domiciliation et un document qui sera à remplir en mairie et le tour est joué.

Pour pouvoir voter aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochain, il faut s’inscrire sur les listes électorales avant le 14 mai.

Pour cela, 2 possibilités

-en ligne sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdro...



-en mairie, muni d'un titre d'identité et de nationalité en cours de validité et d'un justificatif de domicile réglementaire .



Pour tous savoir sur les démarches