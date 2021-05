CORONAVIRUS : Le recul de l’épidémie se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté

Le nombre de patients pris en charge est repassé en-dessous du millier à l’hôpital mais on déplore 49 nouveaux décès cette semaine dans les établissements de la région. L’Agence régionale de santé confirme une décrue de l’épidémie tout en appelant à la vigilance. Plus de 850 000 habitants de la région ont reçu au moins une dose de vaccins.

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Le recul de l’épidémie se poursuit : rester attentif et prudent



Le niveau de circulation virale a continué de diminuer ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté réduisant la pression que subit le système hospitalier depuis de longs mois. Une évolution encourageante, qui doit inciter chacun à rester vigilant. Durant ce week-end prolongé, les partenaires engagés dans la lutte contre l’épidémie et la vaccination restent « sur le pont », dans tous les départements.



La lente décrue de l’épidémie s’est poursuivie ces 7 derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté où la baisse de la circulation virale se confirme en tous points du territoire, l’incidence régionale s’établissant autour de 150 pour 100 000 habitants en population générale. Sous l’effet protecteur de la vaccination, le repli est encore plus significatif chez les plus de 65 ans, l’indicateur étant désormais partout inférieur à 100 pour cette tranche d’âge.



Le taux de positivité des tests se réduit également, à moins de 6% en moyenne.









Encore de nombreux décès à l’hôpital



Cette amélioration progressive se mesure à présent en milieu hospitalier, où le nombre de patients pris en charge est repassé en-dessous du millier.?L’impact meurtrier de l’épidémie reste cependant très élevé avec 49 nouveaux décès à l’hôpital cette semaine, ce qui porte le nombre de décès en établissements de santé à 4 655 depuis mars 2020 ;

2 283 décès sont par ailleurs à déplorer dans les établissements médico-sociaux de la région.



Au cœur d’un week-end prolongé et dans la perspective d’un nouveau palier d’allègement des restrictions, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté demande à chacun de rester prudent et de continuer à appliquer scrupuleusement gestes de prévention en toutes circonstances, recours au dépistage en cas de signes évocateurs de la maladie ou de contact à risque, consignes d’isolement.



Marchés, gares... Des médiateurs de lutte anti-Covid sont déployés sur le terrain pour informer et proposer des tests au cours d’opérations grand public.

Les professionnels de santé et partenaires de l’organisation des centres de vaccination de la région sont également « sur le pont » pour maintenir la dynamique vaccinale qui ne marque pas de temps d’arrêt.



Ce 14 mai, plus de 850 000 habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont reçu au moins une dose de vaccins. La proportion s’établit à près de 80% des plus de 75 ans, de 70% des plus de 60 ans et à plus de 60% des personnes de plus de 50 ans.