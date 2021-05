Associations. clubs, commerces "non essentiels" .. c'est l'heure de la reprise... N'hésitez pas à le faire savoir via info-chalon.com !

Info-chalon.com se plie en quatre afin de promouvoir votre retour sur la grande scène de la vie quotidienne.

Fidèle à ses engagements depuis plus de 12 ans maintenant, info-chalon.com entend bien poursuivre son action en faveur de la promotion des acteurs et du territoire chalonnais, et même au-delà. Pour célébrer le retour à une vie à peu près "normale", on se met à votre service. N'hésitez pas à nous adresser un petit mail ou un coup de fil afin qu'on puisse mettre en avant votre redémarrage ou votre réouverture. Un message qui s'adresse à tout le tissu associatif, les clubs de l'agglomération chalonnaise, mais aussi les organisateurs d'événements ou autre, les artisans d'arts... mais aussi les professionnels du tourisme, les commerces "non essentiels"... et bien d'autres ! Bref on est là... et nous poursuivons notre service d'intérêt général ! A vous de saisir la balle au bond... ou de le faire savoir auprès de vos contacts respectifs !

Laurent Guillaumé

[email protected]