Les organisateurs font le point sur l’opération « Les colis du Rotary » 

Le Rotary Chalon Saint-Vincent a eu une belle idée. Son opération « Les colis du Rotary », organisée avec la FACE, fait des heureux.

Ce vendredi matin Danièle Pierre-Guy, présidente, et Claude Mennella, vice-président du rotary-club Chalon Saint-Vincent se sont rendus dans les locaux de la FACE, afin de faire le point sur l’opération « Les colis du Rotary ». Une action lancée par le club service chalonnais début mars en partenariat étroit avec l’association humanitaire. Et consistant, en cette période rendue délicate pour certains par la crise sanitaire, à la distribution de colis alimentaires à des étudiants en situation de précarité et de kits d’hygiène à des familles en grande difficulté.

Les deux responsables rotariens ont été accueillis par Raphaël Jimenez, président, et Anne-Marie Ligier, ancienne présidente de la FACE, ainsi que par Arlette Cornaire, présidente de la Famille Chalonnaise.

Depuis le commencement de l’opération cinquante quatre kits sanitaires de première nécessité ont été distribués et onze étudiants inscrits à l’IUT (Institut universitaire de technologie) de Chalon, au Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon et à l’Ecole de Production de Chalon ont été au moins une fois bénéficiaires d’un colis de denrées alimentaires.

Une idée reprise

Une belle action saluée par la Ville de Chalon, qui a décidé de reprendre l’idée dans le cadre d’un appel à projets initié par le CCAS (Centre communal d’action sociale) et auquel a répondu la FACE. Un projet qui se déclinera en deux parties : la poursuite de la distribution de kits d’hygiène d’une part et l’offre de soins de beauté élémentaires d’autre part.

Quant au partenariat entre le Rotary Chalon Saint-Vincent et la FACE, symbolisé par un chèque de soutien remis vendredi par Danièle Pierre-Guy à Raphaël Jimenez, il va se poursuivre dans quelques semaines. Avec la participation des rotariens à la grande collecte alimentaire organisée le 5 juin prochain par la Fédération des associations chalonnaises d’entraide en liaison avec le Grand Chalon.

Gabriel-Henri THEULOT