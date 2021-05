REOUVERTURE ANNONCEE - L'hôtel-restaurant Le Val d'Or à Mercurey affiche déjà de belles réservations

"Une vraie surprise" du côté de l'hôtellerie du Val d'Or à Mercurey...

Aurélie Couteau et Catherine Ray ont le sourire du côté du Val d'Or. "C'est une vraie surprise et contre toute attente, si on compare au mois de mai de l'année dernière. Les réservations se remplissent bien du côté de l'hôtel. Des clients fidèles mais aussi le retour de notre clientèle étrangère et particulièrement de Belgique". L'établissement qui affiche 12 chambres au compteur a terminé une partie des travaux qui étaient planifiés. "Les 12 chambres ont été au fil du temps revisitées avec leurs équipements refaits à neuf et à partir du 15 mai on est quasiment complet tous les soirs".

Pour le moment, l'établissement n'entend pas rouvrir au grand public et se contente de sa clientèle hôtelière. Ce n'est qu'à partir du 10 juin que le Val d'Or ouvrira sa restauration midi et soir à toutes et tous. Aurélie et Catherine sont d'ailleurs en train de finaliser la carte gastronomique qui sera présentée début du mois prochain.

En attendant de voir l'établissement Mercuréen reprendre sa vitesse de croisière, le Val d'Or recherche une personne complémentaire en extra pour le week-end. Avis aux amateurs.

L.G