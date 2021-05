La gendarmerie de Saône et Loire lance un appel à la vigilance après un certain nombre de vols

Depuis plusieurs semaines, nous constatons une recrudescence de vols de pots catalytiques sur le département de la Saône-et-Loire.

Plusieurs plaintes ont été enregistrées par la gendarmerie.

Agissant essentiellement de nuit, en quelques minutes, les voleurs utilisent un cric pour lever le véhicule ou se glissent sous ce dernier puis sectionnent la ligne d’échappement au moyen d’une disqueuse portative ou d’un coupe-tube portatif.

Nos conseils :

• Garez votre véhicule dans un garage si vous en avez un a disposition,

• Si ce n’est pas le cas, stationnez-le dans des endroits bien éclairés,

• Si votre véhicule est isolé et dans un endroit sombre, il est plus facile pour le voleur de ramper dessous et de scier le convertisseur. L’opération ne dure que quelques secondes.