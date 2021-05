Onze nouveaux lauréats du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires de Bourgogne-Franche Comté

Adventys à Seurre, ATS Ingénierie à Ecuisses ou encore Look Cycle à Nevers font partie des lauréats. Ces projets représentent un investissement global de plus de 16 millions d’euros dont 4 millions d’euros de subvention d’État.

Communiqué de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté du 18 mai 2021 :



Le « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires » s’inscrit dans le cadre de « France Relance » et du dispositif Territoires d’industrie. Il vise à financer les projets industriels les plus structurants pour les territoires.



Après une instruction technique et financière réalisée par la direction régionale de Bpifrance les choix se font au plus près du terrain, à travers une co-décision du préfet de région et de la présidente du Conseil régional.



L’instance régionale d’accélération priorise les projets et décide des montants octroyés aux entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Elle s’est tenue le 5 mai dernier et a décidé d’accompagner 11 nouvelles lauréates :

- ADVENTYS à Seurre (Côte-d’Or) pour fabriquer une nouvelle gamme de produits de cuisson par induction

- ATELIER BOURGEAT à Hauts de Bienne (Jura) pour relancer la production de montures de lunettes françaises

- ATS INGENIERIE à Ecuisses (Saône-et-Loire) pour créer une plateforme de services digitaux pour les entreprises

- B.V.B. à Marnay (Haute-Saône) pour développer une nouvelle ligne de torréfaction de café

- AZAILLE DECOUPAGE à Marnay (Haute-Saône) pour investir dans deux nouvelles presses de découpe

- BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX à Rurey (Doubs) pour moderniser une chaine de production

- ECOLE DE PRODUCTION DE BESANÇON à Besançon (Doubs) pour agrandir les locaux

- JOVID'OR à Joigny (Yonne) pour implanter une nouvelle ligne de production

- LOOK CYCLE INTERNATIONAL à Nevers (Nièvre) pour relocaliser des opérations de productions de vélos réalisées jusqu’ici en Asie

- LOOK FIXATIONS à Nevers (Nièvre) pour moderniser le site actuel

- PROFIL C à Vaudrey (Jura) pour l’acquérir une nouvelle ligne de production



Ces projets représentent un investissement global de plus de 16 millions d’euros par ces entreprises qui seront alors soutenues par près de 4 millions d’euros de subvention d’État.



Depuis le lancement de ce fonds, 59 projets industriels, majoritairement de PME et d’entreprises de taille intermédiaires (ETI), ont déjà été accompagnés ce qui représente plus de 29 millions d’euros de subventions de l’État.



La Région Bourgogne-Franche-Comté partenaire de l’Etat



Après le partenariat Etat-Régions signé le 28 septembre 2020, la dynamique se poursuit et s’amplifie avec l’abondement de 6 millions d’euros de la part de la Région Bourgogne-Franche-Comté au Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.



Ainsi, deux entreprises lauréates en ont déjà bénéficié pour leurs projets d’investissements industriels :

- PAPETERIE DE MANDEURE à Mandeure (Doubs) pour moderniser l’outil de production

- SOYEZ FRERES à Donzy (Nièvre) pour fabriquer des pailles biodégradables.



Ces projets représentent un investissement global de près de 6 millions d’euros par ces entreprises qui seront alors soutenues par 1,2 millions d’euros de subventions de la Région.