Les salariés de BioLab Chalon étaient en grève

Ils répondaient à un appel national lancé par FO notamment.

Profession largement sollicitée depuis ces mois de crise sanitaire COVID, les salariés des laboratoires de biologie médicale ont débrayé ce mardi dans le cadre d'un appel national relayé par l'organisation syndicale FO. Chez Biolab Chalon, les salariés ont marqué le coup, réclamant une plus juste considération de leur métier qui passe par une hausse des rémunérations, "une plus juste répartition des profits, le déplafonnement de la prime d'ancienneté, le recrutement de CDI ou encore une amélioration des conditions de travail". Les salariés dénoncent les "primes défiscalisées et désiocalisées".

L.G