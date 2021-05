A Saint-Marcel, c'était jour de rentrée pour l'Ecole Municipale du Sport

Philippe Perreau et Justine Bon, les animateurs sportifs étaient chaud bouillants pour la reprise.

Ce mercredi matin, la ville de Saint-Marcel et son service des sports ont repris l'activité très prisée de l'Ecole Municipale du Sport. Ils étaient déjà 90 âgés de 4 à 10 ans pour cette reprise, répartis sur deux sites municipaux compte tenu des contraintes sanitaires. Les animateurs municipaux proposent 5 activités à l'année comme un moyen de partir à la découverte d'activités peu courantes mais aussi l'occasion de "tisser des ponts" avec le monde associatif et sportif municipal précise Philippe Perreau. Côté tarification, pas de changement à l'horizon avec 26 euros pour les enfants de Saint-Marcel et 30 euros pour les enfants domiciliés sur une autre commune. Une activité exclusivement proposée le mercredi en temps scolaire.

Karine Plissonnier a profité de l'occasion pour rappeler aux lecteurs d'info-chalon.com qu'un gros rendez-vous dédié au monde associatif et sportif municipal est dans les tuyaux. Un rendez-vous sur lequel la ville de Saint-Marcel entend agir fortement en terme de soutien au sortir d'une période sanitaire qui a impacté le monde associatif.

L.G