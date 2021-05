CONSEIL DEPARTEMENTAL - Opposition et majorité n'ont pas la même vision en terme de reboisement de la Saône et Loire

C’est un peu comme pour les éoliennes et les parcs photovoltaïques. Il y a celles et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Au conseil départemental, Violaine Gillet, qui a la fibre verte, s’est posée la question de savoir si on a bien regardé les rapports du GIEC pour savoir s’il est opportun de planter des arbres. Elle s’est pris une bûche de la part de Jean-Claude Becousse, Catherine Amiot et André Accary. Ils ne feront pas campagne en forêt ensemble.