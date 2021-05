Emouvante intervention de Nicolas Royer à l’occasion de la réouverture de l’Espace des Arts au public

Les retrouvailles étaient attendues et joyeuses ce mercredi 19 mai et cette soirée de réouverture a, de plus, tenu toutes ses promesses avec deux spectacles époustouflants ‘Souffle’ et ‘Instante’, programmés dans le cadre d’un plateau partagé. En préambule, Nicolas Royer, Directeur de cette Scène nationale a lu le texte qu’il avait écrit : « Maintenant, tout de suite », et suscité l’émotion dans la salle.