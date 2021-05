Vif succès pour la brocante-marché aux puces organisé par le Comité de quartier Carloup-République-Place de Beaune

Plus de 100 exposants présents !

Après une période de fortes restrictions, il était à prévoir que les exposants et le public seraient nombreux à la première manifestation extérieure de la brocante-marché aux puces organisée sur toute la journée par le Comité du Carloup-République-place de Beaune.

Avec plus de 100 exposants (dont certains venaient de Côte d’Or, du Rhône…) et un grand nombre de visiteurs, on peut dire que la Présidente Martine Martin du Comité de Quartier Carloup-République-Place de Beaune, qui est composé de 12 bénévoles, a réussi son coup pour cette opération qui vise à récolter des fonds à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (activités, sorties et colis de Noël).

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les associations sportives et de Pierre Carlot, Conseiller Municipal Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs…

Le photoreportage infochalon.com

J.P.B