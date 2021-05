La campagne des régionales s'adapte aux conditions sanitaires et propose de meetings numériques

Le meeting numérique dédié à la Saône et Loire se tiendra le 11 juin à 19H30.

Communiqué de presse

Dans ce contexte de crise sanitaire, où les rassemblements sont proscrits ou trop limités, nous avons voulu créer de nouvelles occasions de vous présenter le programme de la liste « Notre Région par Cœur » et d’échanger avec vous.

Vous voulez découvrir le programme de la liste « Notre Région par Cœur», participer et poser vos questions en direct à Marie-Guite Dufay ? Rien de plus simple.

Marie-Guite Dufay animera, ce mercredi 26 mai, à 19 h 30, le premier d’une série de meetings numériques diffusés en direct simultané sur Facebook, Twitter et Youtube. Ces rendez-vous sont destinés à vous présenter le projet de la liste « Notre Région par Cœur » pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Accompagnée des binômes qui conduisent la liste dans les départements, Marie-Guite Dufay vous présentera en direct les grands axes de son programme. Fort de 100 propositions, le projet de Marie-Guite Dufay est bâti sur trois axes majeurs : l’emploi, les transitions écologique et énergétique, et la fraternité.

Ce mercredi 26 mai, ce premier e-meeting s’attachera plus particulièrement à la Nièvre, et aux propositions qui seront déclinées dans ce département. Sur le plateau au côté de Marie-Guite Dufay, Sylvain Mathieu, forestier et vice-président de la Région, et sa binôme,Isabelle Liron, conseillère Pôle Emploi.

Pendant le meeting, vous pourrez poser vos questions en direct via un chat. D’ici-là, vous pouvez d’ores et déjà poser toutes vos questions aux candidats en les envoyant par message privé sur la page Facebook de Marie-Guite Dufay

Vos prochains rendez-vous avec Marie-Guite Dufay :