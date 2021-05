Cyril Lignac et l'émission Mon gâteau est le meilleur de France font une halte en Saône et Loire

On ne présente plus Cyril Lignac, chef cuisinier et pâtissier qui possède d’ailleurs 5 pâtisseries et une chocolaterie à Paris. Pour ce grand concours, il s’est entouré de 4 experts aussi gourmands et pointus que lui.

Merouan a participé à la 9e saison de Top Chef et anime “Meilleur Pâtissier : gâteaux sur commande”. Ce chef cuisinier haut en couleurs et en blagues adore la pâtisserie. Il poste d’ailleurs régulièrement ses créations sucrées sur les réseaux sociaux où des milliers de followers le suivent. Très pointu sur les techniques pâtissières, Merouan se montrera redoutable avec les candidats sur le montage de leur dessert !

Louise Petitrenaud a été élevée aux milieux des fourneaux et des grands chefs et a très tôt développé son amour de la gastronomie. Pourtant, celle qui deviendra chroniqueuse culinaire n’avait au départ pas choisi cette voie-là, puisque Louise s’est d’abord essayée avec succès au théâtre avant de revenir à ses premières passions : la cuisine et la pâtisserie. Sucré comme salé, elle aime ce qui est bon et n’hésite pas à le faire savoir.

Pépée le Mat est ancienne restauratrice. Très attachée à ses racines, cette Ch’ti au franc parler défend bec et ongles sa jolie région des Hauts-de-France. Depuis 20 ans, elle est sur les ondes de France Bleu Nord et dans les grandes manifestations régionales en tant qu’animatrice culinaire, pour le plus grand plaisir des auditeurs. Pour Pépée, un gâteau réussi est un gâteau plaisir, celui aux goûts simples mais maitrisés avec peu de sucre et qui mettent à l’honneur les produits de nos terroirs.

Luana Belmondo est journaliste culinaire, auteure et chroniqueuse. Passionnée de cuisine italienne et de pâtisserie, elle a été vue dans de nombreuses émissions radio et TV. A l’été 2018, Luana rejoint les rangs de RTL où elle présente l’émission quotidienne “RTL Vous Régale” du lundi au vendredi, de 11h à 12h30. Le dernier livre de Luana Belmondo “Italia Mia Luana cuisine Rome” est sorti en octobre 2020. Pour elle, la pâtisserie doit être généreuse pour régaler toute la famille, sans doute son esprit “mama” italienne !