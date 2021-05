AVIS DE DECES - Madame Jeannine DUTRONCY née BLONDEAU

MELLECEY (GERMOLLES), LACROST



Marie-Claude et René (†) Gonthier sa fille ;

Laurent et Chrystèle,

Caroline, ses petits-enfants ;

Nadège, Nathan, Clément, Jérémy, ses arrière-petits-enfants ;

Micheline et Raymond (†) Berthelard, Blondeau, sa sœur ;

ses neveux et nièces ; parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine DUTRONCY

née BLONDEAU

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques

seront célébrées mercredi 26 mai

à quinze heures trente

en l'église de Mellecey.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine et rappelle à votre souvenir son époux Louis décédé en 1992.