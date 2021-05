A Mercurey, Lapin s'est casé

Le clin d'oeil du jour

"Lapin", c'est en quelque sorte une entité à lui seul à Mercurey. Alors lorsque Thierry Bernard a décidé de s'unir à Stéphanie Chaumard, disons que ça valait bien le déplacement et surtout le clin d'oeil sur info-chalon.com. Un petit moment d'émotion officialisé par Jean-Luc Duvernay, adjoint au maire et ami du couple et de Landry Léonard, conseiller municipal. Les époux se sont unis en présence du papa du marié, Raymond Bernard et de la maman de la mariée, Michèle Chaumard. Même si le couple est domicilié depuis de nombreuses années à Charrecey, c'est tout naturellement Mercurey, leur commune de coeur qu'ils ont choisi pour célébrer leur union. Félicitations à nos jeunes mariés et de belles années de bonheur à vous deux !

L.G