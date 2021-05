Retour sur la semaine de réouverture de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône au public

'Souffle', 'Instante', deux spectacles renversants puis Trio ARK samedi en fin d'après-midi, découvrez les photos d'info-chalon...

'Souffle' - L'Éolienne / Florence Caillon, compositrice et chorégraphe circassienne

Alliant danse et cirque, l'acrobate sur scène aborde ce thème dans un solo renversant où le corps, en son entier, devient respiration mais c'est également une respiration extérieure qui l'anime. Ce spectacle d'une trentaine de minutes interroge également comment opposer ou conjuguer énergie et épuisement des corps, question que l'on retrouve également, entre autres, dans le deuxième spectacle proposé dans le cadre de ce plateau partagé.

'Instante' - Cie7Bis / Juan Ignacio Tula

Le public a eu la chance de voir ce spectacle très esthétique, visuellement hypnotique, programmé 3 soirs consécutifs, où la roue-Cyr épouse à la perfection le rythme répétitif du temps des hommes dans son mouvement giratoire perpétuel jusqu'à tendre vers le sacré même. 'Instante' est un solo vertigineux, l'agrès fait corps avec le danseur, également circassien, jusqu'à disparaître.

Trio ARK

84 spectateurs privilégiés (on pense à la cinquantaine de personnes qui n'ont pas pu y assister en raison de la jauge limitée) pour ce concert co-réalisé avec l'Arrosoir dans une configuration en 360°. C'est avec bonheur que le public a entouré, sur le grand plateau de l'Espace des Arts, Joseph Bijon (guitare), Clément Drigon (batterie) et Benoît Keller (contrebasse), tous trois passés par le Conservatoire du Grand Chalon, venus présenter ce magnifique 1er album 'Travelling minds' enregistré à l'Arrosoir, scène Jazz et musiques de traverse. Le trio bourguignon, que l'on espère recroiser très vite, a conquis le public.