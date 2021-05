REGIONALES - Marie-Guite Dufay présente ses engagements  en matière d’enseignement supérieur, de recherche  et d’innovation

Marie-Guite Dufay était à Besançon ce mardi 25 mai, pour évoquer ses propositions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.

Communiqué de presse

Elle a notamment rencontré les chercheurs de la COMUE (Communauté d’Universités et établissements) Université Bourgogne Franche-Comté et visité l’entreprise RD-Biotech, société innovante de Biotechnologie qui illustre parfaitement les liens étroits entre Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation.

Au cours de cette journée, elle a également été à la rencontre des habitants du quartier de Planoise, autour du marché des Époisses, et visité Carte Blanche, traiteur coopératif éthique et durable à Chaucenne et spécialisé dans la restauration scolaire.

Les propositions de Marie-Guite Dufay sur l’enseignement supérieur et la recherche :

Renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur

en Bourgogne-Franche-Comté.

L’enseignement supérieur est présent dans l’ensemble des départements de notre Région, sur 13 sites, autour des grands pôles constitué par Besançon et Dijon.

Nous voulons poursuivre notre soutien au développement de nos universités et de nos établissements d’enseignement supérieur en Région, qui par leur variété et leur excellence constituent autant de forces pour former nos jeunes, attirer des talents et faire rayonner notre territoire.

Nous soutiendrons la rénovation des campus pour contribuer à la modernisation de notre appareil de formation et au mieux vivre pour les étudiants.

Nous veillerons également au soutien à la vie étudiante, et plus particulièrement à renforcer nos actions à destinations des plus précaires, par des dispositifs dédiés et un soutien au fonctionnement d’épiceries solidaires sur les campus.

Soutenir fortement la recherche (bourses de thèses, chercheurs internationaux, investissements…)

La recherche est le partenaire naturel de l’enseignement supérieur et son moteur. Elle est la source de débouchés majeurs pour innover et développer notre économie et nos emplois, comme cela fut le cas de l’Hydrogène, des laboratoires de notre Région il y’a plus de dix ans à nos réussites économiques d’aujourd’hui !

Nous serons donc aux côtés des équipes de recherche pour contribuer en particulier à leur bon fonctionnement et à l’acquisition des équipements de recherche de pointe nécessaires à la bonne marche des laboratoires.

Nous soutiendrons l’excellence de notre recherche, en accompagnant les jeunes doctorants par des bourses de thèses, en nous impliquant dans le soutien aux post-doctorants et en facilitant l’accueil de chercheurs étrangers.

Nous soutiendrons le transfert qui permet le passage de connaissances et de compétences du laboratoire à l’économie réelle, et accompagnerons les initiatives économiques reliées.

Valoriser la culture scientifique et technique et la performance des laboratoires régionaux

Afin de permettre à chacun de s’approprier l’activité des équipes de recherche de notre Région, nous continuerons à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle :

·Pour les jeunes en formation, dans les écoles, collèges et lycées de nos territoires, pour susciter chez eux une appétence pour nos filières d’études scientifiques et techniques et créer des vocations de chercheurs, d’ingénieurs ou de techniciens.

· Pour le grand public, afin de faire connaître l’activité des chercheurs et des laboratoires grâce à des manifestations et outils dédiés.

Retrouvez les 100 propositions de Marie-Guite Dufay

sur www.notreregionparcoeur.fr