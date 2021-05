Reprise d’activité de l’école de l’Echiquier Royal de Châtenoy-le-Royal

Les jeunes joueurs ont retrouvé tabliers et pièces à la salle Sémard pour une reprise des cours très attendue.

Ce mardi soir, de 18h30 à 19h30, c’était le retour en salle d’entrainement pour les jeunes élèves de l’Echiquier Royal de Châtenoy-le-Royal après ces trop nombreuses semaines d’arrêt. Pour cette reprise, les jeunes joueurs étaient répartis en 3 groupes. Le président Bernard Agius assurait le cours des débutants, Adéla Ionutiu avait les intermédiaires et Jean-Marc Leprêtre les confirmés.

La saison 2020/2021, l’Echiquier Royal a subi de plein fouet la crise du covid et a perdu environ 20% de ses adhérents mais le retour progressif à la vie normale va certainement permettre aux anciens adhérents de retrouver le chemin de la salle Sémard aux Rotondes. Ce sport cérébral peut se pratiquer dès le plus jeune âge, les enfants de 6 / 7 ans peuvent commencer à jouer aux échecs et même être initiés à partir de 3 ou 4 ans.

Pour rejoindre les joueurs du club ou pour tous renseignements, vous pouvez appeler le président Bernard Agius, tél : 06 70 52 20 81

C.Cléaux