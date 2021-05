A Granges, renaturation du parking/ cour de l’école des Aubépines : Travaux et sensibilisation des élèves du Regroupement pédagogique intercommunal au programme des prochaines semaines

Mardi 8 juin après – midi : Maternelle avec une animation « Flotille » avec pour objectif de repérer les propriétés simples de différents matériaux et de fabriquer des objets flottants en utilisant divers matériaux,

Vendredi 11 juin matin : CE2/CM1 avec des thèmes développés autour de l’approvisionnement

en eau, le traitement des eaux usées et l’infiltration.

Lors des animations du mardi 8 juin matin et vendredi 11 juin, les enfants profiteront d’une visite de chantier organisée conjointement avec les entreprises en charge des travaux afin de leur présenter les différentes techniques et matériaux mis en œuvre pour réaliser ce projet de renaturation.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Transition Écologique porté par la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, a d’ores et déjà reçu le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, du Département de Saône et Loire et de France Relance.