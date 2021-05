Portrait d’Elodie, jeune femme en service civique à Champforgeuil

Le service civique peut être un bon moyen pour les jeunes de s’engager dans les collectivités autour de projets environnementaux.

La commune de Champforgeuil recherchait un ou une jeune en service civique pour son action en direction de l’environnement et pour préparer son festival ̏village des alternatives˝. Elodie Fèvre, jeune femme de 22 ans, actuellement en formation CAP petite enfance et habitante de Champforgeuil : « Je souhaitais me rendre utile sur ma commune. L’environnement est un de mes centres d’intérêtset je pourrais en apprendre plus en faisant ce service civique de 8 mois. »

Une opportunité pour elle que cette offre de la municipalité de pouvoir faire son service civique autour des projets de développement durable, sujet sur lequel elle porte un intérêt tout particulier. En intégrant la mairie pendant ses 8 mois de service civique, elle aura pleinement de quoi s’épanouir aux travers d’actions principalement environnementales.

Elle aura pour mission de préparer le grand festival de septembre, d’appuyer la mairie dans la communication sur diverses actions, d’aller au contact des habitants pour récolter des informations, d’être sur le terrain, de travailler sur la réduction des déchets et c’est dans cette mission que Info Chalon l’a rencontrée lors d’une présentation sur le compostage, sujet qui sera développé dans un prochain article.

C.Cléaux